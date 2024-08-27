Kremlin Sözcüsü: Durov'un suçlamaları ciddi, kanıtlar sunulmalı - Son Dakika
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Politika

Kremlin Sözcüsü: Durov'un suçlamaları ciddi, kanıtlar sunulmalı

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus asıllı milyarder Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına ilişkin suçlamaların ciddi olduğunu belirtti ve kanıtların sunulması gerektiğini söyledi.

27.08.2024 14:44
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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, siber suçlar birimi tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde Fransa'da gözaltına alınan Telegram'ın sahibi Rus asıllı milyarder Pavel Durov'a yöneltilen suçların çok ciddi olduğunu belirterek, "Ciddi kanıtlar sunulması gerekiyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık ile ilgili soruşturma çerçevesinde Fransa'da gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu ve sahibi Rus asıllı milyarder Pavel Durov hakkında açıklama yaptı. Peskov, Rusya'nın Durov'a Rus vatandaşlığı nedeniyle gerekli tüm yardımı sağlamaya hazır olduğunu, ancak Fransa vatandaşlığının da olmasının durumu karmaşık hale getirdiğini söyledi. Peskov, "Suçlamalar gerçekten de çok ciddi. Ciddi kanıtlar sunulması gerekiyor. Aksi takdirde iletişim özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik doğrudan bir girişim olacaktır" dedi.

Peskov, Durov'un davasının büyük bir şirketin başkanına gözdağı olarak görülebileceğini belirterek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Durov'a gözaltına alınmasında siyasi bir neden olmadığı yönündeki iddiasına ise şüpheyle yaklaştı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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