Kremlin Sözcüsü Peskov: "ABD yangına körükle gidiyor" - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Peskov: "ABD yangına körükle gidiyor"

01.06.2022 14:42
Kremlin Sözcüsü Peskov: "ABD yangına körükle gidiyor"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington yönetiminin Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri tedarik etme kararına tepki göstererek, "ABD'nin kasıtlı bir şekilde yangına körükle gittiğine inanıyoruz.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington yönetiminin Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri tedarik etme kararına tepki göstererek, "ABD'nin kasıtlı bir şekilde yangına körükle gittiğine inanıyoruz. ABD'nin silah tedariki, Kiev'in barış görüşmelerine olan arzusunu uyandırmasına katkıda bulunmuyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere verdiği brifingde gündeme dair konuları değerlendirdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya daha gelişmiş füze sistemleri ve mühimmat sağlama kararına değinen Peskov, "Burada yeni bir şey olmadığını her zaman söylüyoruz. ABD'nin kasıtlı bir şekilde yangına körükle gittiğine inanıyoruz. ABD'nin silah tedariki, Kiev'in barış görüşmelerine olan arzusunu uyandırmasına katkıda bulunmuyor" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in bu silahlarla Rus topraklarına saldırmayacaklarına yönelik sözlerine Kremlin'in güvenip güvenmediği ile ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Hayır. Güvenmek için bu sözlerin tutulduğuna dair tecrübe olması gerekir. Ne yazık ki böyle bir tecrübemiz yok" diye konuştu.

Peskov, Ukrayna'nın Herson, Zaporijya, Donbas bölgelerinde Rusya'nın kontrolü ele geçirdiği yerlerdeki insanların kendi geleceklerine karar vermeleri gerektiğini ve Kremlin'in "en iyi kararı" vereceklerinden şüphe duymadığını söyledi.

Putin ile Zelenskiy arasında görüşme ihtimalinin dışlanmadığını söyleyen Peskov, Ukrayna ile barış anlaşması üzerinde yürütülen çalışmaların uzun zaman önce durduğunu ve yeniden başlamadığını kaydetti.

"DERİN BİR GIDA KRİZİNİN EŞİĞİNDEYİZ"

Küresel gıda krizinden bir kez daha Batılı ülkeleri sorumlu tutan Peskov, Rusya'ya uygulanan yaptırımları yasa dışı olarak nitelendirdi. Peskov, "Bize karşı yasa dışı kısıtlamaların getirilmesi, Rusya'nın hiçbir şekilde engellememesine rağmen Karadeniz'e giden yolu mayınlayan ve oradan tahıl sevkiyatı yapmayan Ukraynalı yetkililerin eylemleri sonucu potansiyel olarak çok derin bir gıda krizinin eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı.

PUTİN'İN TÜRKİYE ZİYARETİ İÇİN TARİH BELİRLENECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi ziyareti ile ilgili bir davet aldığını doğrulayan Peskov, "Ziyaret için önemli noktalar ana hatlarıyla belirlenmedi. Böyle bir davet var ve tarihler diplomatik kanallar aracılığıyla belirlenecek" ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretinin planlandığı bir şekilde gerçekleştirileceğini de vurgulayan Peskov, "Sayın Bakanın temasları planlandı ve bunun ayrıntılarını kendisi paylaşacak. 8 Haziran'da öncelikle tahıl tedariki doğrultusunda güvenli koridor oluşturulması ele alınacak" dedi.

(Erhan Altıparmak-İHA)

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Kaynak: İHA

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