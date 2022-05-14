Kremlin Sözcüsü Peskov: "Rusya, Putin ve Zelenskiy arasındaki bir toplantıya karşı değil" - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Peskov: "Rusya, Putin ve Zelenskiy arasındaki bir toplantıya karşı değil"

14.05.2022 00:57
Kremlin Sözcüsü Peskov: "Rusya, Putin ve Zelenskiy arasındaki bir toplantıya karşı değil"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yapılabilecek bir toplantıya karşı olmadıklarını, ancak bu görüşmenin hazırlık yapılmadan mümkün olmayacağını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yapılabilecek bir toplantıya karşı olmadıklarını, ancak bu görüşmenin hazırlık yapılmadan mümkün olmayacağını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, bölgede yeniden istikrarın sağlanması için gerçekleştirilen Rus-Ukrayna müzakereleri sekteye uğradı. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov müzakerelere ilişkin yaptığı yeni açıklamasında, "Rusya, Putin ve Zelenskiy arasındaki bir toplantıyı reddetmiyor, ancak hazırlık olmadan bu toplantının gerçekleşmesi imkansız" dedi.

"Ukrayna'da yargılanan Rus askerinden bilgim yok"

Rusya'nın Ukrayna saldırıları sırasında yakalanan ve sivilleri öldürmekle suçlanarak tutuklanan bir Rus askerinin bugün Ukrayna'da yargılanacağı konusuna ilişkin de konuşan Peskov, "Maalesef bu dava veya başka davalar hakkında bir bilgim yok. Bunun ne kadar gerçek olduğunu da bilmiyorum. Başkanımız, fabrika sahasındaki sivillerin kendi istedikleri noktadan ayrılabileceğini söyledi. Fabrika sahasındaki askerler de buradan ayrıldıktan sonra gerekli tüm tıbbi destek sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Rusya- Moldova anlaşmazlığı

Moldova'nın Rus gazı için Moskova'ya ödeme yapmaması üzerine 2 ülke arasındaki anlaşmazlığa dikkat çeken Peskov, "Mal teslim ediliyorsa ödeme yapılması gerekir. Bu konu ile görüşme Gazprom üzerinden yürütülüyor. Ancak borç sürekli artmamalı. Bu detaylar Gazprom'dan öğrenilebilir. Bu olayın ardında siyasi bir neden yok" şeklinde konuştu. - MOSKOVA

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Vladimir Putin, Ukrayna, Kremlin, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Rusya, Putin ve Zelenskiy arasındaki bir toplantıya karşı değil' - Son Dakika


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