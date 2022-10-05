TBMM Başkanı Şentop, Malezya Kralı Sultan Abdullah ile görüştü - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Malezya Kralı Sultan Abdullah ile görüştü

05.10.2022 09:58

KUALA TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi.

KUALA TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi.

İstana Negara Kraliyet Sarayı'ndaki görüşmede konuşan Şentop, 13-15 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunan Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun'un daveti üzerine Malezya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye ile Malezya arasında parlamentolar arası ilişki ve iş birliğini ilerletme konusunda ortak bir iradeye sahip olunduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Şentop, "İkili ilişkilerimiz, üst düzey ve de teknik ziyaretlerle her alanda gelişip derinleşmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de ikili ticaret hacmimizi dengeli biçimde artırmak istiyoruz." dedi.

Görüşmenin ardından Kral Sultan Abdullah tarafından TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet onuruna yemek verildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Malezya Kralı Sultan Abdullah ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Malezya Kralı Sultan Abdullah ile görüştü - Son Dakika
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