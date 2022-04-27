Küba Büyükelçisi Palacios, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika
Üye Girişi

Küba Büyükelçisi Palacios, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

27.04.2022 00:58
Küba Büyükelçisi Palacios, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Küba Büyükelçi Alejandro Francisco Diaz Palacios, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Palacios'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçi Palacios'un çocuklarına oyuncak hediye etti. - ANKARA

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra Büyükelçiler törende maske takmadı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra Büyükelçiler törende maske takmadı Köprü ve otoyolların bir bölümü bayramda ücretsiz Köprü ve otoyolların bir bölümü bayramda ücretsiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Büyükelçi, Küba, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Küba Büyükelçisi Palacios, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Alişan, Seda Sayan'a düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldı
00:52 Bir vatandaş Ankara sokaklarında çırılçıplak bir şekilde dolaştı!
00:42 BBP lideri Destici'den CHP'yi eleştirdi: Bunların derdi milleti ayaklandırmaya çalışmak
00:41 Taksim'deki Gezi Davası protestoları ile ilgili 51 kişi gözaltına alındı!
00:38 Karim Benzema tarih yazıyor! Akılalmaz performansını dünya konuşuyor
00:30 Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu!
00:10 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adaylığa davet etmesinin nedenini paylaştı!
00:04 Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı
00:04 Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
23:47 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı: Tecrübemiz az ama inancımız çok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 01:31:00. #1.13#
SON DAKİKA: Küba Büyükelçisi Palacios, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement