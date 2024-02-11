Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, silahlı saldırıda yaralanan Ebru Güneş\'i ziyaret etti

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Ebru Güneş'i hastanede ziyaret etti. Ailesine geçmiş olsun dileyerek yaralının durumu hakkında bilgi alan Çebi saldırıya ilişkin olarak ise, "Siyasi veya adli, her ikisi de üzücü" dedi.
Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi'nde AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda Ebru Güneş isimli bir kadın vurularak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden Güneş'i ise Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ziyaret etti. Aile, yakınları ve doktorlar ile görüşen Çebi, Güneş'in durumunun iyiye gittiği, ancak henüz net bir şey söylemek için çok erken olduğunu söyledi.
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Hastamızı ziyaret ettik. Başarılı ama ağır bir ameliyat geçirdi. Merminin beynine hafif de olsa bir hasar verdiğini öğrendik. Umarım bir an önce kurtulur. Annesi, babası, eşi ve yakınları ile görüştüm, Sağlık Bakanlığının göndermiş olduğu doktor ile görüştüm. Aldığım bilgilerde ise durumunun iyiye doğru gittiği yönündeydi. 3 gün boyunca uyutulacağı, sürecin sonunda sağlıklı bir bilgi verilebileceği söylendi" diye konuştu.
Saldırı hakkında da konuşan Çebi, "Bizim görgü tanıkları ve dernek başkanından aldığımız bilgiye göre; derneğe herhangi bir saldırı söz konusu değil. Derneğe yaklaşık 50-60 metre mesafede, bu kızımız durağa giderken ateş edilmiş. Sebebini aile de, diğerleri de bilmiyor şu anda. Saldırganların gerçek amaçları yakalandıklarında belli olacak. Aziz Yeniay'ın o anda dernekte olması olayı siyasi tarafa çekiyor ama 50-60 metre uzakta ve herhangi bir isabet izi bulunmamakta. Dernek başkanı da 'Biz içeride sohbet ediyorduk, silah sesine dışarı çıktık, o sırada araba kaçıyordu' dedi. Henüz kesin bir sonuç yok. Siyasi veya adli, her ikisi de üzücü" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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