Kudüs'te öldürülen Hasan Saklanan'ın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor

Politika

Kudüs'te İsrail polisi tarafından öldürülen Hasan Saklanan'ın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Kudüs Eski Şehir'de 30 Nisan tarihinde İsrail polisi tarafından vurularak öldürülen Hasan Saklanan'ın naaşı, adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından bu sabah Tel Aviv Büyükelçiliğince teslim alındı. Saklanan'ın cenazesi, yarın sabaha karşı (23 Mayıs) havayoluyla Ürdün üzerinden Türkiye'ye getirilecek. - ANKARA