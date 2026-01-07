\'Ret\' oyları havada uçuştu, Kula Meclisi\'nden karar çıkmadı

Kula Belediyesi'nin 2026 yılının ilk meclis toplantısı, 'ret' oylarının ağırlıkta olduğu oturumlardan biri olarak kayıtlara geçti. Gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında birçok teklif, meclis çoğunluğunun ret oyu kullanması nedeniyle kabul edilmedi. Alınamayan kararlar mecliste gergin ve soğuk bir atmosferin oluşmasına neden oldu.

Toplantıda bazı maddelerde Cumhur İttifakı, CHP ve bağımsız belediye meclis üyelerinin aynı yönde oy kullanması dikkat çekti. Özellikle taşınmaz satışları konusu meclisin en tartışmalı gündem başlıklarından biri oldu.

Meclisin gündeminde yer alan ve 12 madde kapsamında görüşülen toplam 21 taşınmazın satışı, Cumhur İttifakı ve CHP'li bazı meclis üyeleri ile bağımsız meclis üyesinin ret oyu vermesiyle meclisten geçmedi. Böylece söz konusu taşınmazların satışı engellenmiş oldu.

Öte yandan, CHP'li belediye başkanı tarafından meclise sunulan gündem maddelerine yine CHP'li meclis üyelerinin ret oyu vermesi, parti içinde yaşanan görüş ayrılıklarını gündeme taşıdı.

Yeni yılın ilk meclis toplantısı, ittifakların çatladığı, kararların çıkmadığı ve ret oylarının gündeme damga vurduğu bir tabloyla sona erdi. - MANİSA