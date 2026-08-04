Çiftçinin talebi mecliste gündeme alınmadı - Son Dakika
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Çiftçinin talebi mecliste gündeme alınmadı

Çiftçinin talebi mecliste gündeme alınmadı
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Kula Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında, üreticilerin sulama suyu miktarının 200 tondan 400 tona çıkarılması talebi gündeme alınmadı. MHP'li Meclis Üyesi Adnan Sarı, komisyon raporunun görüşülmemesine tepki gösterdi.

Kula Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda, üreticilerin sulama suyu miktarının artırılması talebi görüşülemedi. MHP'li Meclis Üyesi Adnan Sarı, komisyon raporunun gündeme alınmamasına tepki gösterdi.

Manisa'nın Kula ilçesinde çiftçilerin sulama suyu talebi belediye meclis toplantısında gündeme alınmadı. Temmuz ayı meclis toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Komisyonu'na havale edilen sulama suyu düzenlemesiyle ilgili rapor hazırlandı ancak ağustos ayı meclis toplantısında görüşülmedi.

Edinilen bilgilere göre, komisyonlar tarafından hazırlanan raporda, Kula'daki göletlerin mevcut doluluk oranları dikkate alınarak çiftçilere dönüm başına verilen 200 ton sulama suyu hakkının 400 tona çıkarılması yönünde karar alındı.

Ancak hazırlanan komisyon raporu, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tarafından Ağustos ayı meclis gündemine veya ek gündeme dahil edilmedi.

Ek gündem önergesi kabul edilmedi

MHP Kula Belediye Meclis Üyesi ve Cumhur İttifakı Grup Başkanı Adnan Sarı, komisyon raporunun görüşülebilmesi amacıyla Cumhur İttifakı'ndan 6, bağımsız 3 belediye meclis üyesinin imzasıyla ek gündem önergesi verildiğini ancak önergenin kabul edilmediğini belirtti.

Sarı, komisyonların çalışmalarını tamamladığını ifade ederek, "Göletlerdeki su seviyesi dikkate alınarak çiftçimizin mağdur olmaması için dönüm başına sulama suyu miktarının 400 tona çıkarılması yönünde rapor hazırlandı. Ancak bu rapor meclis gündemine alınmadı. Sulama sezonunun en kritik döneminde üreticimizin beklentisi karşılıksız kaldı" dedi.

Sulama suyu artışına ilişkin kararın uygulanamamasının üreticileri etkileyebileceğini belirten Sarı, konunun yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan, söz konusu komisyon raporunun neden meclis gündemine veya ek gündeme alınmadığı konusunda Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tarafından toplantı sırasında herhangi bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Politika, Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Çiftçinin talebi mecliste gündeme alınmadı - Son Dakika

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