Kulisler hareketlendi! Berat Albayrak kolları sıvadı, siyasete memleketinden dönüyor - Son Dakika
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Kulisler hareketlendi! Berat Albayrak kolları sıvadı, siyasete memleketinden dönüyor

20.05.2022 09:36
Kulisler hareketlendi! Berat Albayrak kolları sıvadı, siyasete memleketinden dönüyor

Hazine ve Maliye Bakanlığından sosyal medya üzerinden istifa eden Berat Albayrak'ın, Trabzon'dan siyasete döneceği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifası sonrası sırra kadem basmıştı. Berat Albayrak'ın Trabzon'dan siyasete döneceği iddia edildi.

"TRABZON'DAN ADAY OLACAK"

61saat.com'da yer alan kulis haberine göre, AK Partili isimler eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Trabzon'dan milletvekili olmak için çalışmalara başladığını söyledi. Öte yandan haberde, "Ancak, mevcut Cumhurbaşkanlığı sisteminde milletvekilliğinin öyle pek de güçlü bir konumu olmadığından hareketle Berat Albayrak'ın milletvekili olarak siyasete dönmeyeceğini tahmin edenler de var." ifadeleri kullanıldı.

"HEMEN HEMEN KESİN"

İşte, dikkat çeken haberde yer alan o ifadeler:

Kulisler hareketlendi! Berat Albayrak kolları sıvadı, siyasete memleketinden dönüyor

"Şu sıralar Trabzon siyasi kulislerinde sıkça şu konuşuluyor…

Berat Albayrak yeniden siyasete dönecek. Hatta, Trabzon'dan aday olacak.

AK Partili dostların, eski siyasetçilerin ve gazetecilerin olduğu her ortamda bu konuşuluyor.

Albayrak'ın siyasete dönmesi hemen hemen kesin deniyor.

Ancak, mevcut Cumhurbaşkanlığı sisteminde milletvekilliğinin öyle pek de güçlü bir konumu olmadığından hareketle Berat Albayrak'ın milletvekili olarak siyasete dönmeyeceğini tahmin edenler de var.

Yani, kısaca şehir şu sıralar Berat Albayrak'ın 'Trabzon'dan milletvekili adayı olur mu olmaz mı?' bunu yoğunluklu bir şekilde tartışıyor.

Çeşitli alternatifli gerekçelerle bu tartışma şehrin gündemine oturmuş durumda."

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Recep Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak, Trabzon, Politika, Son Dakika

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