\'Külliye\'de Ramazan\' Etkinliğinde Akar Kitap İmzaladı

CUMHURBAŞKANLIĞI koordinasyonunda düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri alanında açılan Türk Tarih Kurumu standında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 'Harbord Askeri Heyeti Raporu' adlı kitabını imzaladı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında düzenlenen imza gününe katıldı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Sergi Salonu'nda Türk Tarih Kurumu standında düzenlenen programda Akar, 'Harbord Askeri Heyeti Raporu' adlı kitabını imzaladı. Etkinliğe ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Burada konuşan Akar, "Ramazan bizim kültürümüzde, tarihimizde, inancımızda çok önemli yeri olan bir ay. Bu ay da herkesin rahat içinde, huzur içinde hem oruçlarını tutması, hem ibadetlerini yapması, hem de sosyal etkinliklerle insanların birbiriyle kaynaşması önemli. Bu manada, bu tür etkinlikler gerçekten çok değerli. Burada insanlar geliyor, birbiriyle konuşuyor, görüşüyor, tanışıyor. İşin bir tarafında biraz rahatlama ve eğlence var diğer tarafında kültür var, bilim var, öğrenme var. Çocuklar maşallah coşkulu, buradaki faaliyetleri, gösterileri çok iyi anlamışlar. Çok huzurlu bir şekilde, mutlu bir şekilde buradan ayrılıyorlar" dedi.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Yüksel Özgen ise kitapların yazarlarını okuyucuyla buluşturmaya devam ettiklerini belirterek, "Türk Tarih Kurumu yayınlarıyla 'Külliye'de Ramazan'a bu sene de katıldı. Çok geniş bir yayın yelpazesiyle hem genel okuyucuya hitap eden kitaplarımızla hem akademik kitaplarımızla 'Külliye'de Ramazan' etkinliklerine biz de katılıyoruz. Vatandaşların ilgisi son derece yoğun" ifadelerini kullandı.