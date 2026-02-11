Külliye'de Terörsüz Türkiye zirvesi! Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Külliye'de Terörsüz Türkiye zirvesi! Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti

Külliye\'de Terörsüz Türkiye zirvesi! Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti
11.02.2026 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti heyetini kabul etti. Heyetle yapılacak görüşmede, süreç ve atılacak adımlar en ince ayrıntısına kadar masaya yatırılacak. Kritik görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan Pervin Buldan ''Önemli bir görüşme olacak'' ifadelerini kullanırken, Mithat Sancar komisyon raporunda sona yaklaşıldığını aktardı.

Terörsüz Türkiye sürecinde her geçen gün yeni bir aşamaya geçiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 5'inci kez ile Külliye'de DEM Parti heyetini kabul etti.

DEM PARTİ: ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞME

Kritik zirve öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan heyet üyelerinden Pervin Buldan şunları söyleri: ""Süreç başladığından beri sayın Cumhurbaşkanı ile zaman zaman bir araya geliyoruz. En son görüşme 3,5 ay önce gerçekleştirmiştir. Tekrar bir araya geleceğiz, sürecin geldiği belli bir aşama var.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Artık Meclis Komisyonu'nun raporu yazım aşamasına geçtiği bir dönemde, büyük bir beklenti de var. Kamuoyunda sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bugün sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede, önemli gündemlerimiz var. Ama görüşme bittikten sonra yazılı bir açıklama yapacağız. Sizleri, kamuoyunu bilgilendireceğiz. Önemli bir görüşme olduğunu söyledik hayırlara vesile olsun diyoruz."

SON GÖRÜŞME EKİMDEYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı Heyeti, en son 30 Ekim 2025'te bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından İmralı Heyeti tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz."

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Mithat Sancar, Pervin Buldan, DEM Parti, Politika, Güvenlik, Türkiye, Hükümet, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Külliye'de Terörsüz Türkiye zirvesi! Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti - Son Dakika

Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması
Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler
Ünlü oyuncu Roseanne Barr’dan sarsıcı Epstein kehaneti Ünlü oyuncu Roseanne Barr'dan sarsıcı Epstein kehaneti
Çelik’in çektiği klip bir ilimizi alarma geçirdi: Çökme riski var Çelik'in çektiği klip bir ilimizi alarma geçirdi: Çökme riski var
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş

15:28
Mert Hakan Yandaş’ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
15:18
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması! Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 15:36:02. #7.11#
SON DAKİKA: Külliye'de Terörsüz Türkiye zirvesi! Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.