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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Atatürk'ü vefatının 83'üncü yıl dönümünde saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum" - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Atatürk'ü vefatının 83'üncü yıl dönümünde saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum"

11.11.2021 00:58
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy mesajında, "Bir hayal kurmuştu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Asli kimliğine sımsıkı sarılmış bir milletin ilimden sanata her alanda istikbale doğru kararlı adımlar attığını; yine ve yeniden medeniyetlere öncü ve örnek olduğunu; kanları ve canlarıyla kurtardıkları vatanın, onların iradesi ile durmaksızın yarınlara yol aldığını görmüştü. 19 Mayıs 1919'da ardına düştüğü bu hayali milletiyle beraber 23 Nisan 1920'de önce ete kemiğe büründürdü; İnönü'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da vurulan prangaları söktü ve 29 Ekim 1923'de adını Cumhuriyet koyup, bağımsızlığımızı, varlığımızı ve daima olacağımızı tarihe not düştü. İşte 10 Kasım 1938 onu anlayan herkes için bu hayallerin, onlar üzerinde yükselmiş eserlerin ve hedeflerin bayrak değişiminin yapıldığı gündür. Gerçekleşenleri, korunması gereken bir emanet; gerçekleşmesi lazım gelenleri birer görev ve sorumluluk olarak Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı gündür 10 Kasım. Ne vedadır ne de ayrılık. Zira yoldan hiç ayrılmadık, hedeflerden hiç sapmadık. 'İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu 'ben' kelimesiyle ifade edemem; o ben değil, bizdir. O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur.' Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83'üncü yıl dönümünde saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum" dedi. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs 1919, Dumlupınar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Atatürk'ü vefatının 83'üncü yıl dönümünde saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Atatürk'ü vefatının 83'üncü yıl dönümünde saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum" - Son Dakika
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