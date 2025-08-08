Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Gülüç\'te!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gülüç beldesini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gülüç'e geldi. İlk olarak Gülüç Belediyesini ziyaret eden Bakan Ersoy'u, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz ve Gülüç Belediye Başkanı Sadık Recep Kara karşıladı. Ziyarette Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç da hazır bulundu.

Belediye makamında gerçekleşen görüşmede, ilçede yürütülen çalışmalar ve turizm potansiyeline ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Başkan Kara, Gülüç'te hayata geçirilen projeler ve planlanan yatırımlar hakkında Bakan Ersoy'a bilgi verdi.

Bakan Ersoy, belediye ziyaretinin ardından ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Ersoy, esnafa hayırlı işler diledi. - ZONGULDAK