Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Müzeler Günü'nü kutladı

Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Müzeler, bir toplumun kültürel mirasını, tarihini ve sanatını koruyan, gelecek nesillere aktaran mekanlardır. Geçmişle bugün arasında güçlü bir köprü kuran müzeler, aynı zamanda ülkelerin hafızasını da güçlü tutmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler de gücünü üzerinde yaşadığımız coğrafyanın zengin tarihi ve kültürel çeşitliliğinden alan müzelerimizin korunması, geliştirilmesi ve daha geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Dijitalleşen dünyada müzelerimizi daha erişilebilir hale getirmek, gençlerimize ve çocuklarımıza tarihimizi daha yakından tanıtmak adına önemli adımlar atıyoruz. Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından tüm dünyada her yıl 18 Mayıs'ta kutlanan Müzeler Günü vesilesiyle kültür hazinemizi koruyarak insanlığın hizmetine sunan, özveri ile çalışan müze uzmanlarına ve değerli mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor, Müzeler Günü'nü kutluyorum" dedi. - ANKARA