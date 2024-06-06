Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Enstitüsü mütevelli heyetini kabul etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Yunus Emre Enstitüsü mütevelli heyeti ve vakfın başkanlığına seçilen Prof. Dr. Sayın Abdurrahman Aliy ile bakanlık binasında bir araya geldi. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızda gerçekleştirilen toplantıda Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Sayın Abdurrahman Aliy'e yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Enstitümüze uzun yıllar emek veren Prof. Dr. Sayın Şeref Ateş'e de bugüne kadar imza attığı başarılı çalışmaları için gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA