Kumar Yasağı Çağrısı - Son Dakika
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Kumar Yasağı Çağrısı

23.07.2026 16:26
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HÜDA PAR'lı Dinç, kumar organizasyonlarının yasaklanmasını ve denetimlerin artırılmasını istedi.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Her türlü kumar organizasyonu yasaklanmalı, bahis ve kumar reklamlarına yönelik denetimler caydırıcı hale getirilmelidir." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "kumarbazların iyilik meleği gibi gösterilmeye çalışıldığını" söyledi.

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddialarına değinen Dinç, kumar illetini ve bu illete bulaşmış kişilerin toplumda rol model olarak öne çıkarılmasının doğuracağı tehlikelerin bir kez daha gündeme geldiğini belirtti.

Kumara karşı söz değil eylem gerektiğini vurgulayan Dinç, "Her türlü kumar organizasyonu yasaklanmalı, bahis ve kumar reklamlarına yönelik denetimler caydırıcı hale getirilmelidir. Dijital bahis platformlarının reklam ve sponsorluk yoluyla gençlere ulaşması engellenmeli, bu tür tanıtımlara izin veren mecralar caydırıcı şekilde cezalandırılmalıdır." diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında erişilebilir rehabilitasyon ağları kurulmasını, bu konuda farkındalık eğitimi verilmesini isteyen Dinç, "Unutulmamalıdır ki, bu milletin huzura dair umudu hırsızın, kumarbazın ve arsızın gerçekten hesap verdiği gün başlayacaktır. Ayrıca bu davranışlarla anılan kişilerin toplumda rol model olarak parlatılmasından da vazgeçilmelidir." ifadelerini kullandı.

Dinç, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonu kapsamında düzenlenen etkinlikleri eleştirdi.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

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