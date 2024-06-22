Kurban Bayramı tatilinde 62 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kurban Bayramı tatilinde 62 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 7 gününde meydana gelen trafik kazalarında 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 690 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, trafik kazalarının önlenmesi için hız yapmama, emniyet kemeri takma ve trafik kurallarına uyma çağrısı yaptı.

22.06.2024 08:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 7 gününde meydana gelen trafik kazalarında 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 690 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili boyunca trafik polislerinin ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerine 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, "Bayram tatilinin 7. günü 21 Haziran 2024 Cuma günü 24 saatlik sürede 597 trafik kazası meydana geldi. 13 kişi maalesef hayatını kaybetti. Bin 7 kişi yaralandı. 406 bin 165 araç denetlendi. 21 bin 129 araca hız ve radar işlemi, 39 bin 21 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 7 gününde (cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma) maalesef 62 kişi hayatını kaybetti. 8 bin 690 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da, otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Kurban Bayramı, trafik, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurban Bayramı tatilinde 62 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:23 Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim
08:59 AK Parti’de değişim süreci başlıyor Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek AK Parti'de değişim süreci başlıyor! Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek
08:16 Her ay kiranın yüzde 20’si vergi olarak Maliye’ye gidecek Her ay kiranın yüzde 20'si vergi olarak Maliye'ye gidecek
23:05 Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
19:39 Define hayaliyle girdikleri çukur, mezarları oldu Define hayaliyle girdikleri çukur, mezarları oldu
00:37 Iğdır’da yaylacılar arasında çatışma çıktı Çok sayıda yaralı ve gözaltı var Iğdır'da yaylacılar arasında çatışma çıktı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
00:13 Kaya Sabancı’yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı’dan açıklama geldi Kaya Sabancı'yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı'dan açıklama geldi
23:54 EURO 2024’te sessiz gece Hollanda-Fransa maçında gol yok EURO 2024'te sessiz gece! Hollanda-Fransa maçında gol yok
23:37 Şikayetleri bitmek bilmedi Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur’un aklını başına getirir Şikayetleri bitmek bilmedi! Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur'un aklını başına getirir
22:44 İstanbul’da sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı: Aynı mahalleden 40 kişi geldi İstanbul'da sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı: Aynı mahalleden 40 kişi geldi
22:38 Kayseri’de silahlı saldırıya uğrayan CHP’li Şerafettin Bahadır ağır yaralandı Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan CHP'li Şerafettin Bahadır ağır yaralandı
22:36 Montella’ya ’’Arda Güler Portekiz maçında oynayacak mı’’ diye soruldu Verdiği yanıt kimseyi tatmin etmedi Montella'ya ''Arda Güler Portekiz maçında oynayacak mı?'' diye soruldu! Verdiği yanıt kimseyi tatmin etmedi
22:22 Niğde’de akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 ölü, 3 yaralı Niğde'de akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 ölü, 3 yaralı
22:14 Pençe-Kilit şehidinin vasiyeti yürekleri dağladı: Bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırın Pençe-Kilit şehidinin vasiyeti yürekleri dağladı: Bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 09:35:48. #1.11#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatilinde 62 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement