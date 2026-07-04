Küresel Sistem Yeniden İnşa Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küresel Sistem Yeniden İnşa Ediliyor

Küresel Sistem Yeniden İnşa Ediliyor
04.07.2026 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kürşad Zorlu, dünya genelinde sistemsizliğin arttığını ve Türkiye'nin bu süreçteki rolünü vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Şu anda dünyada küresel bir sistem yeniden inşa ediliyor. Çünkü sistemsizliğin, kuralsızlığın hakim kılınmaya çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz" ifadelerinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Çankaya Seçim Koordinasyon Merkezi'nde teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Sorunların dile getirildiği bu tür buluşmaların herkes için çok kıymetli olduğunu ifade eden Zorlu, çözüm önerilerini istişare edebildiklerinden bahsetti.

Zorlu, "Bu teşkilatımızla ilgili yapacaklarımızı bir sonraki aşamaya bırakarak öncelikle ben dünyada neler oluyor ve Türkiye'miz bu konuda nasıl bir noktada bununla ilgili görüşlerimi aktarmak isterim. Şu anda dünyada küresel bir sistem yeniden inşa ediliyor. Çünkü sistemsizliğin, kuralsızlığın hakim kılınmaya çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Öyle ki Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler mezunuyla ortaya koyduğu dünya beşten büyüktür. Daha adil bir dünya mümkün temasıyla farklı platformlarda ortaya koyduğu bu ilkesel tutum ve motto bugün dünyada her yerde kabul görmüş ve pek çok artık uzman ve siyasetçi tarafından atıf yapılan önemli bir kavram haline gelmiştir. ve bu çıkışın başladığı günden bugüne kadar dünyadaki gelişmeler Türkiye'mizi ve bu her geçen gün daha fazla haklı çıkaran bir süreci de beraberinde getirmiştir" dedi.

Zorlu şu ifadelerde bulundu: "Baktığınız zaman hiçbir coğrafi sınırlama tanımaksızın bu kuralsızlığı hakim kılmaya çalışan güçler bir takım hedeflerle uzak coğrafyalara bir takım hamleler yapmak suretiyle çok ciddi bir coğrafi kırılmanın da beraberinde yaşanmasına sebep olmuşlardır. İşte bu kırılganlığın içerisinde merkez noktalardan birisi de Türkiye'miz olmuştur."

Zorlu, konuşmasında teşkilat çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, partililerle de görüş alışverişinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kürşad Zorlu, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Küresel Sistem Yeniden İnşa Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözler Ankara’da İttifakın kaderini belirleyecek “NATO 3.0“ masada Gözler Ankara'da! İttifakın kaderini belirleyecek "NATO 3.0" masada
Valilik ve AKOM peş peşe uyardı: İstanbul’da sağanak ve dolu etkili olacak Valilik ve AKOM peş peşe uyardı: İstanbul'da sağanak ve dolu etkili olacak
Trabzon’da Boğulma Faciası Trabzon'da Boğulma Faciası
Rekabet Kurulundan Haribo’ya geçici tedbir kararı Rekabet Kurulundan Haribo'ya geçici tedbir kararı
Manisa’da kötü koku gelen evde, kardeşinin cesediyle 2 gün yaşamış Manisa'da kötü koku gelen evde, kardeşinin cesediyle 2 gün yaşamış
Küçükçekmece’de akıl almaz kaza: Dik rampayı çıkmaya çalışırken kayan otomobil hafif ticari aracın üzerine çıktı Küçükçekmece'de akıl almaz kaza: Dik rampayı çıkmaya çalışırken kayan otomobil hafif ticari aracın üzerine çıktı

16:14
Vekil “Milletin içinde tayt giyiyor“ dedi, validen böyle yanıt geldi
Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi
15:18
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
14:56
Mezuniyet törenine damga vuran protesto Öğrenciler rektöre sırtını döndü
Mezuniyet törenine damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü
14:56
İstanbul’da zorlu gün Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
14:18
“CHP’yi salın“ diyen Deniz Göktaş’a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
13:54
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 16:21:40. #7.12#
SON DAKİKA: Küresel Sistem Yeniden İnşa Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.