Küresel Sumud Filosu Gazze\'ye Yola Çıktı

14.09.2025 20:15
Mahmut Arıkan, Malezya'da Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye yardıma gittiğini duyurdu.

Bir dizi program için Malezya'da bulunan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Küresel Sumud Filosu teknelerinin Tunus'tan Gazze'ye doğru yola çıktığını belirterek, "Yolları açık, menzilleri Gazze olsun" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Malezya'da katıldığı Uluslararası Ümmet Forumu (MUNİF 2025) kapsamında İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını karmak için harekete geçen Küresel Sumud Filosu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Malezya'daki MUNİF 2025 organizasyon alanında açıklama yapan Arıkan, Küresel Sumud Filosu teknelerinin Tunus'tan Gazze'ye doğru yola çıktığını aktararak, "Uzun süredir yola çıkmasını beklediğimiz Küresel Sumud Filosu artık Akdeniz'e çıkmıştır. Yolları açık, menzilleri Gazze olsun" dedi.

"İnsanlık tarihinde eşsiz bir yere sahip"

Tarihte birçok direniş örneği olduğunu ancak hiçbirinin Küresel Sumud Filosu gibi çok dilli, çok sesli ve çok katılımcılı olmadığını vurgulayan Arıkan, "Bu yönüyle bu filo, insanlık tarihinde eşsiz bir yere sahiptir" ifadelerini kullandı.

Bu eşsizliğin beraberinde bazı zorlukları da getirdiğinin altını çizen Arıkan, "Şunu unutmayalım; asıl olan filonun oluşturulabilmesiydi. Asıl olan iktidarlarına rağmen Avrupa'dan, Amerika'dan vicdanlı kimselerin bu gemilere binmesiydi. Asıl olan yeryüzünde halkların İsrail'e karşı birleşebileceğini göstermekti. Elhamdülillah, bunların hepsi gerçekleşti" diye konuştu.

"Milletimizin fedakarlığı tarihe not düşüldü"

Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte aziz milletimizin ve Milli Görüş teşkilatlarımızın gösterdiği fedakarlık, vakar ve sarsılmaz sahiplenme tarihe not düşülmüştür. Şu an Akdeniz'de yüzen gemiler bu inancın, bu çabanın eseridir. Bu süreçte başta değerli milletvekillerimiz olmak üzere birçok kardeşimiz çok büyük cesaret ve fedakarlık gösterdiler. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum."

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırmasının engellenmesi için her türlü yönteme başvurulduğuna dikkat çeken Arıkan, "Bu girişimi başarısız kılmak isteyen ellerin farkındayız. Kaosu büyütmek için konuşan dillerin farkındayız. Seyreden gözlerin farkındayız. Ancak önceliğimiz, ablukanın kırılması, işgalin durdurulmasıdır. Bunun için canla başla çalışmaktır. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu bizim için bir son değil, bilakis çok daha güçlü girişimler için bir başlangıçtır" şeklinde konuştu.

Malezya'daki temaslarında da önceliklerinin Gazze'deki soykırım ve abluka ile Küresel Sumud Filosu olduğunu belirten Arıkan, "Bugün, kardeşlerimiz gemilerde, teşkilatımız meydanlarda, milletvekillerimiz görevlerinin başındadır. Bizler, Malezya'da Gazze için İslam dünyasından temsilciler ile bir aradayız. Şimdi filonun selametle Gazze'ye ulaşması için çalışacağız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Bir yol açılmıştır, Allah'ın izniyle hedefe ulaşılacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun" diyerek sözlerini tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Mahmut Arıkan, Politika, Malezya, Dünya, Gazze, Tunus, Son Dakika

