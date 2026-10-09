Kürşad Zorlu’dan fon meselesine ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, gündemdeki fon meselesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirdiğini belirterek, adli, idari ve siyasi süreçlerin titizlikle takip edildiğini vurguladı. Zorlu, "Biz çürük dallarımızı keseriz ama bizim bu kökümüz, gövdemiz geleceğe uzanmaya devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk Dünyası Gençlik Buluşması kapsamında geldiği Kocaeli'de, partisinin il başkanlığında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk dünyasında iş birliği, enerji ve ticaret koridorları ile Türkiye'nin dış politika vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zorlu, son dönemde gündeme gelen fon meselesi ve muhalefete yönelik eleştirilerini de dile getirdi.

"Dünyamızda 3 önemli kriz dalgası var"

Kürşad Zorlu, "AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğiyle Türkiye'de ve Türk dünyasında ilkleri başarmaya devam ediyoruz. Biz geleceğe bakıyoruz. Dünyamızda 3 önemli kriz dalgası var. Birincisi, enerji ve gıda alanında yaşanan kriz. Yukarımızda Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Güneyimizde yaşanan savaşla birlikte yeni bir enerji darboğazı karşımızda. Tüm bunlar gerçekleşirken Türk devletlerinin ve Türk dünyasının enerji havzasına yönümüzü çevirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bugün dünya enerji kaynaklarının yaklaşık yüzde 15'lik bir kısmı bizim birlikte yürüdüğümüz bu sahada yer alıyor. O bakımdan Avrupa'nın bugün enerji kriziyle yüzleştiği bir dönemde çok net bir gerçek var. Bu krizi ortadan kaldırmanın en keskin ve kestirme yolu, Türkiye'nin de merkezinde yer aldığı o Türk dünyası enerji koridorunu harekete geçirmek ve dünyaya taşıyabilmektir" dedi.

"Nahçıvan hattının da tamamlanmasıyla birlikte o büyük kapasite harekete geçecek"

İkinci krizin ticaret savaşları olduğunu söyleyen Zorlu, şöyle devam etti:

"Bugün Çin ve ABD başta olmak üzere yaşanan bu ticaret savaşlarından hepimiz etkilenmeyi sürdürüyoruz. Türk dünyası gerçeğinin ortaya çıkardığı çok somut, aslında büyük bir avantaj alanı bizleri bekliyor. Onun adı, Orta Koridor dediğimiz koridordur. Çin'den Avrupa'ya ve uzak coğrafyalara uzanan yaklaşık 600 milyar dolarlık bir ticaret kapasitesinden bahsediyoruz. Bu vesileyle ben Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Geçtiğimiz gün çok önemli bir çağrıda bulundu. Zengezur Koridoru olarak ifade ettiğimiz, Azerbaycan'dan Nahçıvan'a ulaşacak, o aradaki koridordan bahsediyor. 'Onun bu büyük Orta Koridor'a bağlanması için gerekli çalışmaları teklif ediyorum' dedi. Bu çok önemli bir şey. Bunu söyleyen, Hazar'ın kıyısında stratejik öneme sahip bir kardeş devletimiz. Şimdi biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kars'tan Dilucu'na uzanan 224 kilometrelik demir yolunu şu an inşa ediyoruz. Azerbaycan hattı tamamlandı çok şükür. Nahçıvan hattının da tamamlanmasıyla birlikte o büyük kapasite harekete geçecek."

"Sürekli ülkeyi geriye götürmeye yönelik çıkarımlarla boğuşan bir muhalefet anlayışı var"

Dünyada yaşanan adalet ve vicdanın üçüncü kriz olduğunu ifade eden Zorlu, "Bu 3 başlığın da, krizin de dünyada karşısında durmuş ülke ve lider kimdir? 'Dünya beşten büyüktür' diyerek dünyaya haykıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz bu bakış açısıyla geleceğimizi inşa etmeye çalışıyoruz. Ama bizim bu ilerleyişimiz, ortaya koyduğumuz vizyon karşısında tek bir yapıcı çözüm önerisi olmayan bir muhalefet anlayışından bahsediyoruz. Sürekli ülkeyi geriye götürmeye yönelik çıkarımlarla boğuşan bir muhalefet anlayışı" ifadelerini kullandı.

"Biz çürük dallarımızı keseriz"

Kamuoyunda gündeme gelen fon meselesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kürşad Zorlu, "Cumhurbaşkanımız duruma net bir şekilde el koymuştur. Ben inanıyorum, milletimizin Cumhurbaşkanımıza olan güveni ve inancı bu önemli meseleyi ortadan kaldırmaya muktedirdir. Cumhurbaşkanımız hemen Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirdi. Şu an kapsamlı bir rapor hazırlanıyor. Adli, idari ve siyasi tüm süreçler titizlikle şu anda takip ediliyor. Biz çürük dallarımızı keseriz ama bizim bu kökümüz, gövdemiz geleceğe uzanmaya devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugün de böyledir, gelecekte de bu kararlılıkla devam edeceğiz. Biz bunu söyleyebiliyoruz. Bu duruşu gösterebiliyoruz. Çünkü bizim mazimiz de baktığımız atimiz de bellidir. Milletimizin yönüdür. Milletimizin geçmişi ve geleceğidir" dedi.

"Muhalefet sahte iddialarla arkadaşlarımızı suçlamaya kalkıyor"

Muhalefeti de eleştiren Zorlu, "Şöyle bir aynaya bakmaları gerekmiyor mu? Rüşvet, irtikap, yolsuzluk arşa çıkmış. Artık hukuki süreç somut neticelerine dönüşmeye başlamış. Şimdi yeni bir siyaset tarzı üretiyorlar, iftiranın da üzerine çıktılar. Her şeyi birbirine karıştırıyorlar. Sahte iddialarla arkadaşlarımızı suçlamaya kalkıyorlar. Bunun adı bu muhalefet değil. Elbette eleştireceksiniz, elbette sorunun üzerine gideceksiniz. Ama böyle gidecekseniz lütfen çekilin aradan devletimiz gereğini yapmaya devam etsin. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz bu sorunu da evelallah çözeceğiz. Daha da köklerimizi genişleteceğiz. İnşallah buradan çok daha ileri noktalara gideceğiz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceğiz"

2028 seçimlerine ilişkin de konuşan Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için çalışacaklarını ifade etti. Zorlu, "Bahsettiğim bu dünyadaki gelişmeler karşısında böylesine bir Türkiye Cumhuriyeti'nin yoluna devam etmesi için Türkiye Yüzyılı'nı her alanda inşa etmek için inşallah sizlerin ve vatandaşlarımızın desteğiyle inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceğiz ve yolumuzda devam edeceğiz. Ekonomideki gelişmeleri de takip ediyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yakın bir gelecekte bu konuda da önemli adımlar atılacaktır. Cumhurbaşkanımız bunu paylaşacaklardır. Vatandaşımızın refahının, güvenliğinin, huzurunun daha iyi bir tabloya doğru ilerlemesi dün olduğu gibi bugün de vazifemizdir. Elbette bahsettiğimiz bu büyük çizgisinde Türk dünyası önemli dış politika kolonlarından birisi olmayı sürdürecektir" şeklinde konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'nin 29-30 Ekim'de Ankara'da yapılacağını hatırlatan Zorlu, toplantıda işbirliğini geliştirmeye yönelik önemli kararların alınmasının beklendiğini söyledi. Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nın zirveye hazırlık niteliği taşıdığını belirten Zorlu, gençlerin görüş ve önerilerinin sonuç bildirgesine yansıtılması için çalışma yürütüleceğini dile getirdi.

"Yanlış yapan, nefsine yenik düşeni kenara çekeriz"

Son olarak, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası ve süreçte başka isimlerin de bulunduğu yönündeki iddialara ilişkin soru üzerine Zorlu, "Benim açıklamam çok nettir. Biz bu konuda çok kararlı adımlar attık ve atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın çok net bir ifadesi var, 'Yanlış yapan, nefsine yenik düşeni kenara çekeriz. Yolumuza devam ederiz.' Bu kadar net" dedi.

Zorlu, toplantının ardından Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.