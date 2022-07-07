Kürsüye çıkan vatandaşların hikayesi sahte mi? İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun eleştirisi, Akşener'i sinirlendirecek - Son Dakika
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Kürsüye çıkan vatandaşların hikayesi sahte mi? İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun eleştirisi, Akşener'i sinirlendirecek

07.07.2022 12:48

Dün akşam bir canlı yayın programına konuk olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinin grup toplantılarında mağdur sıfatı ile kürsüye çıkarılan vatandaşların aslında öyle olmadığı yönünde yapılan eleştirilere cevap verdi. Kendi partisini eleştiren Ağıralioğlu, "Tenkitlere katılıyorum, hepsi çok kıymetli. Ben de bu insanların özenle, dikkat edilerek seçilmesinden yanayım." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, dün akşam TVNet'te Taha Hüseyin Karagöz'ün sunduğu Sert Sorular programının konuğu oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından her hafta partisinin grup toplantılarında kürsüye çıkarılan vatandaşlar hakkında da konuştu.

"KÜRSÜYE ÇIKACAK KİŞİLERİN ÖZENLE SEÇİLMESİNDEN YANAYIM"

Karagöz'ün "Pideci çıktı kürsüye, 'Dükkanı kapatacağım' dedi, CHP ilçe teşkilat yöneticisi çıktı. Adaletten dem vurması için kürsüye çıkan kişininse 6 tane suç dosyası çıktı. Bunlar hiç dikkatinizi çekmiyor mu?" sorusu üzerine Ağıralioğlu, "Onları sizinle aynı anda ekranda gördüm. Ben insanların konuşmasından nasıl göründüklerini anlayabiliyorum. Bu işi organize eden arkadaşlarımız, konuşma zorluğu çekenlere şöyle müdahale ediyorlar, 'Benimle nasıl samimi konuşuyorsan çık orada da öyle konuş' diyorlar. Oraya çıkarılanlar da bizzat bu sıkıntıları yaşayanlar arasından seçilmelidir. Kıymetli tenkitlere katılıyorum. Partideki arkadaşlarımız da duysunlar. Bu insanların da seçilirken özenle, dikkat edilerek seçilmesinden yanayım. Ben de sizin gibi düşünüyorum" dedi.

PARTİNİN A TAKIMINDAN ÇIKARILMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda partisinin başkanlık divanında değişiklikler yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı olan Ağıralioğlu'na yeni divanda görev vermemişti. Akşener'in bu hamlesi siyaset arenasında büyük ses getirmişti.

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