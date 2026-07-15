Kurtulmuş: 15 Temmuz İhanetini Asla Unutmadık

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz ihanetini asla unutmadık, asla unutturmayacağız. Hep beraber milli birlik ve dayanışma ruhu içerisinde bu ülkenin geleceğine, istiklaline ve istikbaline kasteden bildiğimiz veya bilmediğimiz bütün düşmanlara karşı yekvücut olarak birlikte olacağız" dedi.

TBMM'de, 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Meclis başkan vekilleri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. İlk olarak Meclis Camisi'nde mevlit programı düzenlendi. Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup, dualar edildi. Ardından, darbe girişiminde ilk bombanın düştüğü alanda inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ve darbe gecesi bombalanan Şeref Holü'ndeki 15 Temmuz Anı Taşı'na karanfil bırakıldı. Kurtulmuş ve beraberindekiler daha sonra TBMM Başkanlığı tarafından hazırlanan, '15 Temmuz İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi'ni gezdi.

'BÜYÜN DÜŞMANLARA KARŞI YEKVÜCUT OLACAĞIZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, '15 Temmuz'un 10'uncu Yılı Anısına Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi' ile Basın İlan Kurumu'nun '15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi'nin açılışı da gerçekleştirildi. Burada konuşan Kurtulmuş, "TBMM çatısı altında o hain bombalamaların gerçekleştiği alanın hemen yanında böylesine önemli bir serginin açılışında birlikte olmak hepimiz için çok anlamlıdır. Aradan 10 yıl geçmiş, 15 Temmuz ihanetini asla unutmadık, asla unutturmayacağız. Hep beraber milli birlik ve dayanışma ruhu içerisinde bu ülkenin geleceğine, istiklaline ve istikbaline kasteden bildiğimiz veya bilmediğimiz bütün düşmanlara karşı yekvücut olarak birlikte olacağız. Demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve ülkenin ileriye gitmesi için düşüncelerimizi müşterek hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.