Kurtulmuş: 15 Temmuz İhanetini Asla Unutmadık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtulmuş: 15 Temmuz İhanetini Asla Unutmadık

Kurtulmuş: 15 Temmuz İhanetini Asla Unutmadık
15.07.2026 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerde, milli birlik vurgusu yaparak ihaneti unutmayacaklarını ve tüm düşmanlara karşı yekvücut olacaklarını söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz ihanetini asla unutmadık, asla unutturmayacağız. Hep beraber milli birlik ve dayanışma ruhu içerisinde bu ülkenin geleceğine, istiklaline ve istikbaline kasteden bildiğimiz veya bilmediğimiz bütün düşmanlara karşı yekvücut olarak birlikte olacağız" dedi.

TBMM'de, 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Meclis başkan vekilleri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. İlk olarak Meclis Camisi'nde mevlit programı düzenlendi. Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup, dualar edildi. Ardından, darbe girişiminde ilk bombanın düştüğü alanda inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ve darbe gecesi bombalanan Şeref Holü'ndeki 15 Temmuz Anı Taşı'na karanfil bırakıldı. Kurtulmuş ve beraberindekiler daha sonra TBMM Başkanlığı tarafından hazırlanan, '15 Temmuz İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi'ni gezdi.

'BÜYÜN DÜŞMANLARA KARŞI YEKVÜCUT OLACAĞIZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, '15 Temmuz'un 10'uncu Yılı Anısına Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi' ile Basın İlan Kurumu'nun '15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi'nin açılışı da gerçekleştirildi. Burada konuşan Kurtulmuş, "TBMM çatısı altında o hain bombalamaların gerçekleştiği alanın hemen yanında böylesine önemli bir serginin açılışında birlikte olmak hepimiz için çok anlamlıdır. Aradan 10 yıl geçmiş, 15 Temmuz ihanetini asla unutmadık, asla unutturmayacağız. Hep beraber milli birlik ve dayanışma ruhu içerisinde bu ülkenin geleceğine, istiklaline ve istikbaline kasteden bildiğimiz veya bilmediğimiz bütün düşmanlara karşı yekvücut olarak birlikte olacağız. Demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve ülkenin ileriye gitmesi için düşüncelerimizi müşterek hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz, Etkinlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş: 15 Temmuz İhanetini Asla Unutmadık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney’i anma programında görüntülendi İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'i anma programında görüntülendi
Netanyahu, İsrail Meclisi’nde “Utan“ sloganlarıyla protesto edildi Netanyahu, İsrail Meclisi'nde "Utan" sloganlarıyla protesto edildi
Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi
4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro’ya transfer oluyor 4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro'ya transfer oluyor
Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı Türk yıldızı takımına getiriyor Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı! Türk yıldızı takımına getiriyor
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
Umman’da Üç Petrol Tankeri Hedef Alındı Umman’da Üç Petrol Tankeri Hedef Alındı

16:20
15 Temmuz Anma Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygusal anları
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları
15:54
Selim İmamoğlu’yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
15:48
TBMM’de 15 Temmuz Anma Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
15:14
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
14:33
Meclis oturumunda arbede AK Partili ismin sözleri, CHP’lileri çıldırttı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı
14:33
Gözaltındaki avukat Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı “Haluk’a borç verdim“ dediği rakam öyle böyle değil
Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! "Haluk'a borç verdim" dediği rakam öyle böyle değil
12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 16:36:08. #7.13#
SON DAKİKA: Kurtulmuş: 15 Temmuz İhanetini Asla Unutmadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.