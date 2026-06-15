Kurtulmuş'tan ABD-İran mutabakatına destek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ile İran arasındaki mutabakata ilişkin, "Ortaya konulan bu mutabakatın hassasiyetle korunması, tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutumla süreci sürdürmesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından ABD ve İran arasındaki mutabakata ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD ile İran arasında varılan mutabakatın, bölgede barış ve istikrarın güçlenmesine katkıda bulunacağına inandığını belirten Kurtulmuş, savaşın ve gerilimin sona erdirilmesi için atılan bu adımı memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Bu aşamaya gelinmesinde başta Pakistan olmak üzere arabuluculuk ve yapıcı katkı sunan tüm ülkeleri tebrik eden Kurtulmuş, şu değerlendirmelere yer verdi:

"Ortaya konulan bu mutabakatın hassasiyetle korunması, tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutumla süreci sürdürmesi büyük önem taşımaktadır. Başta Netanyahu ve suç ortakları olmak üzere, bölgemizi yeni çatışmalara sürüklemek isteyen çevrelerin provokasyonlarına da fırsat verilmemelidir. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dünyada sulh ve selametin hakim olması, bölgemizde huzur ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla ortaya koyduğumuz çabaları kararlılıkla sürdürecek, insanlığın ortak vicdanını esas alan, hakkaniyet temelinde şekillenen adil ve kalıcı barışın tesisi için çalışmaya ve bu yöndeki girişimleri desteklemeye devam edeceğiz."