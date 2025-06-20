Kurtulmuş Brüksel\'de NATO Zirvesi\'nde

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla Brüksel'de bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, zirveye katılan parlamento başkanlarıyla aile fotoğrafında yer aldı" ifadeleri kullanıldı.
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