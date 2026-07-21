Kurtulmuş, DEM Parti Eş Başkanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kurtulmuş, DEM Parti Eş Başkanlarını Ziyaret Etti

Kurtulmuş, DEM Parti Eş Başkanlarını Ziyaret Etti
21.07.2026 15:09
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları ile kapalı bir görüşme yaptı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı Meclis'teki makamında ziyaret etti. Kurtulmuş'u koridorda karşılayan DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli kapıya kadar eşlik ederken, Hatimoğulları ve Bakırhan Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Hatimoğulları ve Bakırhan Kurtulmuş'u uğurladı. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Kurtulmuş, DEM Parti Eş Başkanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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