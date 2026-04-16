Kurtulmuş, Fildişi Sahili Heyetiyle Görüştü - Son Dakika
Kurtulmuş, Fildişi Sahili Heyetiyle Görüştü

16.04.2026 19:44
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fildişi Sahili Senato ve Meclis başkanlarıyla ilişkileri geliştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Senatosu Başkanı Kandia Kamissoko Camara ve Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Patrick Jerome Achi ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Fildişi Sahili Senatosu Başkanı Kandia Kamissoko Camara ve Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Patrick Jerome Achi ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nde geçen yıl gerçekleştirilen seçimlerde Ulusal Meclis Başkanı seçilen Achi'ye başarılar dileyerek, Senato Başkanı Camara ile Achi'yi PAB 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fildişi Sahili ile Türkiye arasında her ne kadar mesafeler uzak olsa da iki ülke vatandaşlarının gönülden ilişki kurabildiğini dile getiren Kurtulmuş, ilişkilerin tüm alanlarda artırılması arzusunda olduklarını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin Afrika kıtasının istikrarına ve kalkınmasına tüm kurumlarıyla destek vermeye devam edeceğini kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

