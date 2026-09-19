Kurtulmuş Kırşehir'de Türkiye'nin dönüşü olmayan barış yoluna girdiğini söyledi - Son Dakika
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Kurtulmuş Kırşehir'de Türkiye'nin dönüşü olmayan barış yoluna girdiğini söyledi

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Kurtulmuş Kırşehir\'de Türkiye\'nin dönüşü olmayan barış yoluna girdiğini söyledi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırşehir'de sivil toplum temsilcileriyle düzenlenen toplantıda Türkiye'nin dönüşü olmayan barış, kardeşlik ve esenlik yoluna girdiğini söyledi. Kurtulmuş, Türkiye'de terörün bitmesinin bölgede silahların susmasının kapısını açacağını belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Tek gücümüz var, o da millet olarak iç kalemizi tahkim etme gücümüzdür. Türkiye artık dönüşü olmayan barış, kardeşlik ve esenlik yoluna girmiştir. Kim buna karşı çıkarsa kaybedecektir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırşehir'de gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı. Kurtulmuş, Türkiye'nin merkezinde bulunduğu coğrafyada bir asrı aşkın süredir emperyalist bir projenin uygulandığını söyledi. Osmanlı Devleti'nin kısa bir süre içerisinde parçalandığını ifade eden Kurtulmuş, Balkan coğrafyasında da etnik ve dini akımlar üzerinden çatışmalar çıkarıldığını belirtti. Kurtulmuş, "Onların işi dağıtmak, bizim işimiz birleştirmek ve toparlamak" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Osmanlı coğrafyasının parçalanmasının ardından bölgede yeni sınırların oluşturulduğunu belirterek, Sykes-Picot Anlaşması'na atıfta bulundu. Kurtulmuş, "Asırlarca birlikte yaşayan ahalileri birbirinden ayırt edecek senaryoyu ortaya koymuşlardır. Sınırları çizmişlerdir ama insanların ve halkların gönlündeki sınırları çizmeyi başaramamışlardır. Aynı halkın bir kısmı orada, bir kısmı buradadır" diye konuştu.

Bölgede mezhep ve dini farklılıklar üzerinden ayrıştırma yapılmaya çalışıldığını ifade eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin terörsüz bir ülke hedefinin bölgenin tamamını ilgilendiren bir mesele olduğunu belirtti.

Terörün sona ermesi bölgedeki çatışmaları da sonlandıracak

Türkiye'de terörün sona ermesinin bölgedeki çatışmaların sona ermesi açısından önem taşıdığını anlatan Kurtulmuş, "Türkiye'de terörün bitmesi demek, bölgede silahların susmasının kapısını açmak demektir. Kararlılık ve akılla yolumuza devam ediyoruz. Irak, Suriye hatta Lübnan'da da terörün önünü keseceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin gücünün millet olarak birlik ve beraberliğini korumasından geçtiğini ifade eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Tek gücümüz var, o da millet olarak iç kalemizi tahkim etme gücümüzdür. Türkiye artık dönüşü olmayan barış, kardeşlik ve esenlik yoluna girmiştir. Kim buna karşı çıkarsa kaybedecektir" dedi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, siyasi partilerin ortak çalışmalarının önemine değinerek, "Buraya kadar başarılı getirilmiş sürecin nihayete erdirilmesi gerekir. Türkiye siyaseti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Bu kadar farklı partinin aynı masada oturması ve ortak bir raporda uzlaşması bir zaferdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Numan KurtulmuşKırşehirPolitikaTürkiyeGüncelSon Dakika

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