Kurtulmuş, Sayıştay Başkanı Metin Yener'i makamında kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sayıştay Başkanı Metin Yener ile makamında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, TBMM Başkanlığı tarafından duyuruldu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sayıştay Başkanı Metin Yener'le görüştü.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş, Sayıştay Başkanı Metin Yener'i makamında kabul etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?