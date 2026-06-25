Kurtulmuş'tan Aşure Günü mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hakkı ayakta tutmak, zulme boyun eğmemek ve adaleti savunmak uğruna can veren Peygamber Efendimiz'in torunu Serdar-ı Şüheda Hazreti Hüseyin Efendimiz ile Kerbela şehitlerini rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından "Aşure Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Hakkı ayakta tutmak, zulme boyun eğmemek ve adaleti savunmak uğruna can veren Peygamber Efendimiz'in torunu Serdar-ı Şüheda Hazreti Hüseyin Efendimiz ile Kerbela şehitlerini rahmetle yad ediyorum. Kerbela'nın bizlere bıraktığı en büyük miras birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza etmenin hayati bir mesele olduğudur. Bugün bölgemizde ve dünyada yaşanan hadiseler de bu hakikati bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu vesileyle Aşure Günü'nün milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur, dayanışma ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum."