Kurtulmuş'tan Yangında Hayatını Kaybeden İşçiler İçin Başsağlığı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seyitgazi'deki orman yangınına müdahale ederken şehadete yürüyen orman işçilerimizin acısıyla yüreğimiz dağlandı. Yeşil vatanımızı korumak uğruna canlarını ortaya koyan fedakar kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.