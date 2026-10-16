Kurtulmuş, terörsüz Türkiye'de endişelenecek hiçbir şey olmadığını söyledi - Son Dakika
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Kurtulmuş, terörsüz Türkiye'de endişelenecek hiçbir şey olmadığını söyledi

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' konusunda her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Kurtulmuş, milletin kahir ekseriyetinin verdiği destek istikametinde ilerlediğini ve endişelenecek hiçbir şey bulunmadığını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Terörzsüz Türkiye) Her şey yolunda. Milletimizin kahir ekseriyetinin verdiği destek istikametinde ilerliyor, endişelenecek hiçbir şey yok"

Kaynak: AA
GüvenlikPolitikaTürkiyeTerörSon Dakika

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