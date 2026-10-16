Kurtulmuş, terörsüz Türkiye'de endişelenecek hiçbir şey olmadığını söyledi

Kurtulmuş, terörsüz Türkiye'de endişelenecek hiçbir şey olmadığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' konusunda her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Kurtulmuş, milletin kahir ekseriyetinin verdiği destek istikametinde ilerlediğini ve endişelenecek hiçbir şey bulunmadığını belirtti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Terörzsüz Türkiye) Her şey yolunda. Milletimizin kahir ekseriyetinin verdiği destek istikametinde ilerliyor, endişelenecek hiçbir şey yok"
Kaynak: AA
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