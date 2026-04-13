Kurtulmuş ve Dick'ten Diplomatik Görüşme
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtulmuş ve Dick'ten Diplomatik Görüşme

13.04.2026 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avustralya Meclis Başkanı Dick ile ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı Milton Dick ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu için İstanbul'da bulunan Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı Milton Dick ile bir araya geldi. Genel kurulun yapılacağı otelde gerçekleşen görüşmede Kurtulmuş, Türkiye-Avustralya arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 60'ıncı yıl dönümünün gelecek yıl idrak edileceğini, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi açısından bu anlamlı yıl dönümünün bir fırsat olarak değerlendirebileceğini ifade etti. Kurtulmuş, mevkidaşı Dick'i gelecek yıl düzenlenecek Anzak Günü etkinliklerine ve TBMM'ye davet etti.

Filistin meselesi ve iki devletli çözümün canlı tutulması vurgusu yapıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yaklaşık 150 bin nüfusa sahip Avustralya'daki Türk toplumunun ülkeler arasındaki bağları güçlendiren önemli bir unsur olduğunu da vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında geçen yıl düzenlenen Yüksek Düzeyli Konferans sırasında Batılı 11 ülkenin daha Filistin'i tanıyan ülkeler arasına katılmasının Filistin meselesi ve iki devletli çözümün canlı tutulması adına önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu ülkeler arasında Avustralya'nın yer almasından memnuniyet duyduklarını ve tutumlarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Görüşmede ayrıca Avustralya ile ortak bulunulan uluslararası asamblelerdeki iş birlikleri de ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Meclis Başkanı, Etkinlikler, Avustralya, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 22:34:33. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.