Kurtulmuş ve Hacı Murat İbrahim Görüştü - Son Dakika
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Kurtulmuş ve Hacı Murat İbrahim Görüştü

Kurtulmuş ve Hacı Murat İbrahim Görüştü
01.07.2026 18:11
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin başbakanı İbrahim ile İslam dünyası meselelerini görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin Kurucu Başbakanı ve Birleşik Bangsamoro Adalet Partisi Genel Başkanı Hacı Murat İbrahim ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin Kurucu Başbakanı ve Birleşik Bangsamoro Adalet Partisi Genel Başkanı değerli dostumuz Hacı Murat İbrahim ve beraberindeki heyeti Meclisimizde ağırladık. Hayatını Moro halkının mücadelesine adamış Sayın İbrahim ile görüşmemizde, Filistin davası başta olmak üzere İslam dünyasının ortak meselelerini ele aldık. Sayın İbrahim ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyor, Bangsamoro halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Dış Politika, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş ve Hacı Murat İbrahim Görüştü - Son Dakika

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