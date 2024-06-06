Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ikinci hizmet döneminde gerçekleştireceği projeler hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bilgi verdi. Ziyarette, yeni sahiplenilen 'Zafer' isimli kediye tasma hediye edildi.

06.06.2024 19:25
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek ikinci hizmet döneminde yaşama geçireceği projelerle ilgili bilgi verdi. Ziyarette Genel Merkez tarafından yeni sahiplenilen 'Zafer' isimli kediye de üzerinde isminin yazılı olduğu bir tasmayı hemşehrileri adına hediye eden Başkan Ömer Günel, "Umarım can dostumuz bize uğur getirir. Nice zaferler bizimle olsun" dedi.

Ankara'da bir dizi ziyaret için bulunan Başkan Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Başkan Ömer Günel, ziyaretinde CHP Genel Başkanı Özel'e Kuşadası'nda ikinci döneminde gerçekleştireceği hizmet ve yatırımlar ile hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında bilgi verdi. Kuşadası'nın hayvan sever Belediye Başkanı Ömer Günel, ziyaretinde bir de sürpriz yaparak genel merkez tarafından yeni sahiplenilen ve 31 Mart doğumlu olduğu için 'Zafer' ismi verilen kediye üzerinde isminin yazılı olduğu tasmayı hediye etti.

Başkan Ömer Günel ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün Genel Başkanımız Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret ettim. CHP Genel Merkezimizin yeni sahiplendiği 31 Mart doğumlu olan ve doğduğu gecenin anısına Zafer ismi verilen can dostu da bizlerleydi. Zafer'e küçük bir hatıra olması dileğiyle adının yazılı olduğu tasmayı hemşehrilerimiz adına hediye ettim. Uğur getirsin, nice zaferler bizimle olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti - Son Dakika

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