Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti - Son Dakika
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Politika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

06.06.2024 09:13
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Seçimler için bulunduğu Ankara'da oyunu kullanan Başkan Ömer Günel, Ekrem İmamoğlu'nun yeni TBB başkanı olarak seçilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bugün yapılan seçimde Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Şeffaf, adil ve katılımcı yerel yönetim anlayışını tüm Türkiye'ye birlikte yayacağız" diye konuştu.

31 Mart'ta yüzde 37,7 oy oranıyla birinci parti olan CHP, TBB Başkanlığı seçimleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterdi. Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçildiği yarışta, 448'i CHP'li olmak üzere toplam 868 delege oy kullandı. Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığı için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile yarışan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 515 oy ile TBB Başkanı seçildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti - Son Dakika

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