Kuşadası Mahalle Muhtarları Başkan Günel\'i Tebrik Etti

Politika

Kuşadası'nın mahalle muhtarları, Başkan Ömer Günel'e tebrik ziyaretinde bulundu. Mahallelerden gelen taleplerin değerlendirildiği ziyarette konuşan Başkan Ömer Günel, "Yeni dönemimizde de muhtarlarımızla uyum ve iş birliği içinde hizmetimizi sürdüreceğiz" dedi.

Katılımcı belediyecilik anlayışıyla kentte görev yapan tüm temsilcilerle bir araya gelmeyi sürdüren Başkan Günel, makamında Kuşadası mahalle muhtarlarını ağırladı. Başkan Ömer Günel'e önceki görev süresinde tüm mahallelere eşit hizmet götürme anlayışından dolayı teşekkür eden mahalle muhtarları, yeni görev döneminde de başarılar diledi.

Ziyarette konuşan Başkan Ömer Günel, "Biz bir önceki görev dönemimizde de muhtarlarımızdan gelen talepleri incelikle değerlendirip çözüme kavuşturduk. Yeni görev dönemimizde de muhtarlarımızla uyum ve iş birliği içinde hizmetimizi sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN