Kuşadası'nda Muhtarlar İstişare Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Politika

Kuşadası'nda Muhtarlar İstişare Toplantısı Yapıldı

Kuşadası\'nda Muhtarlar İstişare Toplantısı Yapıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Valiliği tarafından düzenlenen 'Kuşadası Muhtarlar İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda muhtarların sorun ve talepleri dinlendi, çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

13.11.2024 22:00  Güncelleme: 22:02
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Valiliği tarafından düzenlenen 'Kuşadası Muhtarlar İstişare Toplantısı'na' katıldı. Toplantıda kentte görev yapan idari ve mülki amirlerle birlikte muhtarların sorun, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Ömer Günel, "İkinci dönemimizde de sizlerle fikir alışverişinde bulunmaya devam edip, hizmet kalitemizi daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

Kuşadası'nda Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında 'Kuşadası Muhtarlar İstişare Toplantısı' düzenlendi. Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentte görev yapan idari ve mülkü amirler ile Kuşadası'nın 23 mahalle muhtarı katıldı.

Toplantının açılışında İl Tarım, Sağlık, Eğitim ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürlükleri tarafından protokol üyelerine, kendi sorumluluklarında olan alanlarla ilgili istatistiki ve demografik bilgiler içeren sunumlar yapıldı. Ardından Vali Yakup Canbolat, Kaymakam İbrahim Keklik ve Başkan Ömer Günel kentteki diğer idari ve mülkü amirlerle birlikte Kuşadası muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi. Çözüm önerileriyle ilgili fikir alışverişinin de yapıldığı toplantıda, muhtarlar Başkan Ömer Günel'e kendileriyle çok yakından ilgilendiği için teşekkür etti.

Göreve geldikleri günden bu yana Kuşadası için hiç durmadan çalıştıklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Öncelikle hemşehrilerimizle aramızda köprü vazifesi gören muhtarlarımızla Aydın Valimiz Yakup Canbolat'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda bir araya gelmekten mutluluk duydum. Toplantı her açıdan çok verimli geçti. Biz bir önceki görev dönemimizde de muhtarlarımızdan gelen talepleri incelikle değerlendirip çözüme kavuşturduk. İkinci görev süremiz boyunca da hizmet kalitemizi daha da ileriye taşımak için ilçemizdeki kurum müdürlerimizle ve muhtarlarımızla koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuşadası'nda Muhtarlar İstişare Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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