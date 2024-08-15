Kütahya Belediyesi ile Fildişi Sahili Batı Afrika Denguele Özerk Bölgesi kardeş şehir protokolü imzalandı - Son Dakika
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Politika

Kütahya Belediyesi ile Fildişi Sahili Batı Afrika Denguele Özerk Bölgesi kardeş şehir protokolü imzalandı

Kütahya Belediyesi ile Fildişi Sahili Batı Afrika Denguele Özerk Bölgesi kardeş şehir protokolü imzalandı

Kütahya Belediyesi ile Fildişi Sahili Batı Afrika Denguele Özerk Bölgesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Protokolün hayırlara vesile olması temenni edilirken, Kütahya'nın uluslararası arenada görünürlüğü ve bilinirliğinin artması bekleniyor.

15.08.2024 09:44  Güncelleme: 09:47
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Kütahya Belediyesi ile Fildişi Sahili Batı Afrika Denguele Özerk Bölgesi kardeş şehir protokolü Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Denguele Özerk Bölgesi Valisi Gaoussou Toure tarafından imzalandı.

Protokolün hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Kahveci, Kütahya'nın Afrika ülkelerine sağladığı destek ile ağının genişletilmiş olacağını, şehrin uluslararası arenada görünürlüğü ve bilinirliğinin artacağını belirtti ve iş birliğine katkı sunan tüm heyet üyelerine teşekkür etti.

Karşılıklı hediye takdiminin yapılması ile sona eren protokol imza töreninin ardından Denguele heyeti, Etüd Proje Müdürü Mehmet Zenci ve ekibi ile birlikte Kütahya'nın tarihi ve turistik mekanlarını gezerek şehri yakından tanıma fırsatı buldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kütahya Belediyesi ile Fildişi Sahili Batı Afrika Denguele Özerk Bölgesi kardeş şehir protokolü imzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya Belediyesi ile Fildişi Sahili Batı Afrika Denguele Özerk Bölgesi kardeş şehir protokolü imzalandı - Son Dakika
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