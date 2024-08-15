Kütahya Belediyesi ile Fildişi Sahili Batı Afrika Denguele Özerk Bölgesi kardeş şehir protokolü imzalandı

Politika

Kütahya Belediyesi ile Fildişi Sahili Batı Afrika Denguele Özerk Bölgesi kardeş şehir protokolü Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Denguele Özerk Bölgesi Valisi Gaoussou Toure tarafından imzalandı.

Protokolün hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Kahveci, Kütahya'nın Afrika ülkelerine sağladığı destek ile ağının genişletilmiş olacağını, şehrin uluslararası arenada görünürlüğü ve bilinirliğinin artacağını belirtti ve iş birliğine katkı sunan tüm heyet üyelerine teşekkür etti.

Karşılıklı hediye takdiminin yapılması ile sona eren protokol imza töreninin ardından Denguele heyeti, Etüd Proje Müdürü Mehmet Zenci ve ekibi ile birlikte Kütahya'nın tarihi ve turistik mekanlarını gezerek şehri yakından tanıma fırsatı buldu. - KÜTAHYA