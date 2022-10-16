Kütahya haberi: AK Parti İl Başkan Yardımcıları'nın Altıntaş ziyareti - Son Dakika
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Kütahya haberi: AK Parti İl Başkan Yardımcıları'nın Altıntaş ziyareti

16.10.2022 13:37
Kütahya haberi: AK Parti İl Başkan Yardımcıları'nın Altıntaş ziyareti

Gelen Kütahya haberine göre AK Parti Kütahya İl Başkan Yardımcıları ve AK Parti İlçe Başkanı Hakan Uşak'tan oluşan heyet, Altıntaş'ın Oysu köyü ziyaret etti.

AK Parti Kütahya İl Başkan Yardımcıları ve AK Parti İlçe Başkanı Hakan Uşak'tan oluşan heyet, Altıntaş'ın Oysu köyü ziyaret etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Hakan Uşak, "AK Parti İl Başkan Yardımcılarımız Melek Mankan, Serhat Yağmur Güner, Ali Hammad Dursun ve Volkan Mankan ile Oysu köyümüzde evi yanan Arif Alparslan'ı, akabinde Orman İşletme Müdürlüğümüzün orman yangın ekiplerine ziyarette bulunduk" dedi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kütahya haberi: AK Parti İl Başkan Yardımcıları'nın Altıntaş ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya haberi: AK Parti İl Başkan Yardımcıları'nın Altıntaş ziyareti - Son Dakika
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