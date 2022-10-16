Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Hakan Uşak, "AK Parti İl Başkan Yardımcılarımız Melek Mankan, Serhat Yağmur Güner, Ali Hammad Dursun ve Volkan Mankan ile Oysu köyümüzde evi yanan Arif Alparslan'ı, akabinde Orman İşletme Müdürlüğümüzün orman yangın ekiplerine ziyarette bulunduk" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Kütahya haberi: AK Parti İl Başkan Yardımcıları'nın Altıntaş ziyareti - Son Dakika

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