Bakan Soylu'dan İl Genel Meclisi Başkanı Yılmaz'a: "Emrinize amadeyiz"

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, meclis toplantısına telefonla bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Vali Ali Çelik aracılığıyla gönderdiği yardımlardan dolayı teşekkür etti. Bunun üzerine Soylu, "Emrinize amadeyiz" diyerek cevap verdi.

Kütahya İl Genel Meclisi, Başkan Musa Yılmaz başkanlığında toplandı. Artan maliyetler ve enflasyon farkları nedeniyle 200 milyon liralık ek bütçe görüşülerek kabul edildi.

Vali Ali Çelik'in de yer aldığı toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefonla katıldı. Bir konu için Vali Ali Çelik'i telefonla arayan Bakan Soylu, Vali Çelik'in İl Genel Meclisi toplantısında olduğunu belirtmesi üzerine İl Genel Meclisi üyelerine hitaben selamlama konuşması yapmak istedi.

Bakan Süleyman Soylu, konuşmasında, "Kütahya İl Genel Meclisi üyelerimize saygılarımızı muhabbetlerimizi ifade ediyorum. Allah zorunuzu kolay etsin. Hizmet etmek herkese nasip olmaz. Cenab-ı Allah'ın takdiridir. Allah güzel şehir Kütahya'ya güzel hizmetler etmeyi nasip etsin" dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Vali Ali Çelik aracılığıyla Kütahya'ya gönderdiği yardımlardan dolayı teşekkür etti. "Bakanlığımızdan talep ettiğimiz her desteği anında verdiğiniz için teşekkür ediyoruz" diyen Yılmaz'a Soylu, "Emrinize amadeyiz" cevabını verdi. - KÜTAHYA