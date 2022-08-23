Başkan Akçadurak: "Yaptığımız çalışmaları vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Akçadurak: "Yaptığımız çalışmaları vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz"

23.08.2022 15:48
Başkan Akçadurak: "Yaptığımız çalışmaları vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz"

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ilçe genelinde inceleme ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ilçe genelinde inceleme ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Saygılar Mahallesi Muhtarı Ahmet Karakaş, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Tüysüz, Daire Müdürleri ile birlikte Saygılar Mahallesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Saygılar Mahallesi'ne giderek vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Akçadurak, "Gediz'i, hemşerilerimizle birlikte yönetiyoruz. Mahallelerimizi tek tek gezerek vatandaşlarımızı dinliyor ve çalışmalarımızı bu görüşmelerin ışığında yapıyoruz" dedi.

Hizmetlerinde katılımcılığı esas aldıklarını her seferinde vurgulayan Başkan Akçadurak, "Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde durduğumuz en önemli konulardan bir tanesi katılımcı belediyecilik olmuştur. Yaptığımız çalışmalarımızı hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda gerçekleştirirken, hayata geçirdiğimiz projelerde de yine hemşerilerimizin görüşlerini alıyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Kütahya'da 4 bin 200 yıllık fındık kalıntıları ve mermer idoller bulundu Kütahya'da 4 bin 200 yıllık fındık kalıntıları ve mermer idoller bulundu Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege için kuvvetli yağış uyarısı Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege için kuvvetli yağış uyarısı
Kaynak: İHA

Muharrem Akçadurak, Hüseyin Tüysüz, Kütahya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Akçadurak: 'Yaptığımız çalışmaları vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 17:48:56. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Akçadurak: "Yaptığımız çalışmaları vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement