Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Varol," Gençlik Kolları Başkanlığı olarak kapalı pazar yerinde kurduğumuz standımızda vatandaşlarımız ile buluşarak partimize yeni üye kayıt çalışmaları gerçekleştirdik. Çalışmalarımıza iştirak ederek destek veren Belediye Başkanımız Fatih Çalışkan ve önceki dönem AK Parti İlçe Başkanımız Salim Turası 'ya teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

AK Parti, Hisarcık, gençlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Kütahya politika haberleri | Hisarcık AK Parti Gençlik Kolları'ndan pazar yerinde üye kayıt çalışması - Son Dakika

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