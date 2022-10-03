Kütahya politika haberleri | Hisarcık AK Parti Gençlik Kolları'ndan pazar yerinde üye kayıt çalışması - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya politika haberleri | Hisarcık AK Parti Gençlik Kolları'ndan pazar yerinde üye kayıt çalışması

03.10.2022 11:20
Kütahya politika haberleri | Hisarcık AK Parti Gençlik Kolları'ndan pazar yerinde üye kayıt çalışması

Kütahya bölgesinden gelen habere göre Hisarcık AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ilçe kapalı pazar yerine kurduğu stantta yeni üye kayıt çalışması gerçekleştirdi.

Hisarcık AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ilçe kapalı pazar yerine kurduğu stantta yeni üye kayıt çalışması gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Varol," Gençlik Kolları Başkanlığı olarak kapalı pazar yerinde kurduğumuz standımızda vatandaşlarımız ile buluşarak partimize yeni üye kayıt çalışmaları gerçekleştirdik. Çalışmalarımıza iştirak ederek destek veren Belediye Başkanımız Fatih Çalışkan ve önceki dönem AK Parti İlçe Başkanımız Salim Turası 'ya teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Van'da 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması' düzenlendi Van'da 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması' düzenlendi AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığı Kızılay Meydanı'nda üye çalışması yaptı AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığı Kızılay Meydanı'nda üye çalışması yaptı
Kaynak: İHA

AK Parti, Hisarcık, gençlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kütahya politika haberleri | Hisarcık AK Parti Gençlik Kolları'ndan pazar yerinde üye kayıt çalışması - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:02 Enerji krizi sonrası "tasarruf" çağrıları yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un giydiği kıyafet ülkeyi karıştırdı
16:56 Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu
16:38 Haftaya yükselişle başlayan altının kilogramı 987 bine geriledi
16:16 Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir
16:03 En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş
15:45 Yunan lobisinden ABD Başkanı Biden'a Türkiye mektubu: Sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz
15:40 İşe geç kalmamak için fabrika bahçesine paraşütle indi! O anlar kamerada...
15:36 Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Muslera ile yollar ayrılıyor, yerine Inaki Pena geliyor
15:27 Turgut Özal'a gönderilmiş sır mektup, 35 yıl sonra ortaya çıktı
14:35 Kesik baş cinayetinde haftalar sonra yeni gelişme! 6 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 17:36:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya politika haberleri | Hisarcık AK Parti Gençlik Kolları'ndan pazar yerinde üye kayıt çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement