Kütahya'da 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde çıkan sonuçlara göre, Seyitömer Belde Belediye Başkanlığını kazanan Mahmut Yol, Kütahya Merkez İlçe Seçim Kuruluna gelerek mazbatasını aldı.
Mazbatasını alıp göreve başlayan Seyitömer Belediye Başkanı Mahmut Yol, "Bu çıkmış olduğumuz kutlu yolda, zafere ulaşanların tamamını Rabbim utandırmasın. Hepimize güzel, hayırlı çalışmalar nasip etsin inşallah. Seyitömer Beldesi'nde aday yarışına girdik. Şükürler olsun vermiş olduğumuz mücadelede Rabbim bizleri muzaffer eyledi. Çıkmış olduğumuz bu yolda 690 oy aldık, karşı taraf 622 oy aldı. Yani 68 oy farkı ile biz bu bayrak yarışını kazandık. İnşallah geride olanlar değil, bundan sonra yapılacaklarla, meclis üyelerimizle, yönetimlerimizle, belde teşkilatımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, il başkanlarımızla, vekillerimizle birlikte güzel yollarda, güzel adımlar atacağımıza inanıyoruz. Türkiye'ye, Seyitömer'imize, her yere hayırlı uğurlu olsun. Rabbim hiçbirimizi utandırmasın. Sonunu da güzel eylesin inşallah" diye konuştu.
Seçimi 3 oy farkla kazandığı iddiaları hakkında konuşan Mahmut Yol, "3 oy farkı karşı tarafın algısıydı. '3 oy farkla az daha zorlasaydık biz bu seçimi almıştık' dediler ama sizler de biliyorsunuz ki 'Söz uçar yazı kalır' deniliyor. Bu bir gerçektir, resmi veriler ortada. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Sandığa giren seçmen sayımız ve iptal oylarımızın tamamına baktığımızda, 622 oy muhalefet, 690 oy biz aldık. Yani arada 3 fark değil, 68 fark mevcut. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Son Dakika › Politika › Kütahya Seyitömer Belediye Başkanı Mahmut Yol Mazbatasını Aldı - Son Dakika
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