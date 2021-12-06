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Kutalmış Türkeş'ten MHP'ye: Siz Türkeş'in açık ve has düşmanlarısınız! - Son Dakika

Kutalmış Türkeş'ten MHP'ye: Siz Türkeş'in açık ve has düşmanlarısınız!

06.12.2021 11:50
Kutalmış Türkeş'ten MHP'ye: Siz Türkeş'in açık ve has düşmanlarısınız!

Alparslan Türkeş Vakfı'na MHP'liler tarafından bir saldırı daha yapıldı ve vakıftakiler tehdit edildi. Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, "Hukuk yok, devlet yok. Bu saldırı iktidara yakın bir vakfa yapılsa, mesela TÜRGEV'e yapılsaydı ne yaparlardı?" dedi.

MHP'liler, Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği anmadan sonra bu kez de vakıf merkezini bastı. MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'un da aralarında olduğu kalabalık vakıftakileri tehdit etti.

Baştuğ, vakıftakilere ''Rahmetli Başbuğumuzun ismini CHP'ye, Mansur'a peşkeş çekmeye kalkarsanız bunun hesabını soracağız. Sizi buraya uyarmaya geldim. Ya adam gibi vakıfla ilgili çalışmaları yürütürsünüz ya da nefesimiz ensenizde. Sizi bundan sonra uyarmayacağım. Büyükşehir sizi kullanarak camiamız üzerinde oyun oynamaya çalışıyor. Yaptırmayacağız. CHP'nin belediyesinin arabası ne geziyor burada. Ülkücülerin nefesi arkanızda. Sizi uyardım bir daha da uyarmayacağım'' dedi.

"ÜSTÜNLERİN HUKUKU VAR"

Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, saldırıyla ilgili aptığı açıklamada "Böyle konularda herkes aynı düşünür. Yani aklı selim olan herkes. Ortada hukuk yok ortada devlet yok. Hepsi ortadan kalkmış. Üstünlerin hukuku var, bu işliyor. Aynı saldırı ikinci kez bir vakfa yapılıyor" dedi.

Türkeş, "Soruyorum size bu saldırı iktidara yakın bir vakfa yapılsa, mesela TÜRGEV'e yapılsaydı ne yaparlardı? Dün etkinliğe saldıranlar bugün haneye tecavüzde bulunuyor, direkt vakfa saldırıyor." dedikten sonra iktidarın saldırıları teşvik ettiği veya desteklediği vurgusunda bulundu: "Saldırganlara hiçbir yaptırım uygulanmıyor. Gözaltına alınmadılar, ifade vermediler. Neden bilmiyoruz. Demek ki buna güveniyorlar. O zaman herkes gitsin işini böyle çözsün demek."

"KURUCUNUN AİLESİNE SALDIRIYORSUN"

MHP'lilerin saldırılarıyla ilgili de konuşan Türkeş, "MHP'lilerin yaptığı büyük ikiyüzlülük. Önce kurucunuzun, liderinizin, liderimiz dediğiniz kişinin ailesine hakaret edecek, vakfına baskın düzenleyeceksiniz. Sonra da gidip mezarına çelenk koyup 'Seni biz temsil ediyoruz' diyeceksiniz. Bu ikiyüzlülüktür. Bunun tarihi derecede şahsiyetsizlik olduğu ortada. Kendi kurucunun ailesine saldırı yapıyorsun. Böyle bir şey tarihte görülmemiştir" ifadesini kullandı.

Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş de daha önce "Bu saldırının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayesinde yapılmış olduğu izlenimi var" demişti.

Kutalmış Türkeş, MHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kutalmış Türkeş'ten MHP'ye: Siz Türkeş'in açık ve has düşmanlarısınız! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kutalmış Türkeş'ten MHP'ye: Siz Türkeş'in açık ve has düşmanlarısınız! - Son Dakika
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