Kuveyt, İran Diplomalarını İstenmeyen Kişi İlan Etti

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran'ın devam eden saldırıları nedeniyle İran Büyükelçiliğindeki diplomatik personel sayısını azaltma kararı alırken, İranlı iki diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Kuveyt'teki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Hamed Hamid Yaqoubi Far'ın bakanlığa çağrıldığı kaydedildi. Görüşmede, İranlı Maslahatgüzarına Kuveyt'e yönelik saldırıları kınayan resmi bir protesto notu iletildiği kaydedildi. Görüşme sırasında Kuveyt'in, İran Büyükelçiliğindeki diplomatik personel sayısını azaltma kararı İran tarafına iletildi ve İranlı iki diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiği açıklandı. İki diplomatın 24 saat içinde ülkeyi terk etmesi talimatı verildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı alınan önlemlerin, gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırılar da dahil balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarına yanıt olarak alındığını kaydedildi.

Saldırıda 1 kişi ölü, 63 kişi yaralandı

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre insansız hava aracı ve füze saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise havalimanı çalışanları ve yolcular da dahil olmak üzere en az 63 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Otaibi ise yaptığı açıklamada, "Ordu, Kuveyt hava sahasında 13 düşman balistik füzesini tespit edip etkisiz hale getirdi. Bu füzeler çeşitli yerleşim alanlarının üzerinde engellendi ve bazı parçaların yere düşmesine neden oldu. Silahlı kuvvetler ayrıca 17 düşman insansız hava aracını da tespit edip etkisiz hale getirdi. Bu alçakça İran saldırısı sivilleri ve hayati öneme sahip tesisleri hedef aldı" ifadelerini kullandı. - KUVEYT