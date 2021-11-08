Kuveyt'te hükümet istifa etti - Son Dakika

Kuveyt'te Başbakan Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah liderliğindeki hükümet, istifasını Kuveyt Emiri Nevaf El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah'a sundu. Kuveyt gazetesi Al-Qabas'ın konuya ilişkin yaptığı haberde, Şeyh Sabah El-Halid El-Sabah başbakanlığındaki hükümetin istifasına ilişkin bir açıklama yapılmadığı ifadesine yer verildi.

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