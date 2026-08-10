Kuveyt'ten Pakistan'a Savunma Anlaşması Tebriği - Son Dakika
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Kuveyt'ten Pakistan'a Savunma Anlaşması Tebriği

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Kuveyt, Pakistan'ı Türkiye ve Suudi Arabistan ile imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması nedeniyle tebrik etti. İki ülke dışişleri bakanları telefon görüşmesinde anlaşmayı ve bölgesel durumu ele aldı.

Kuveyt, PakistanTürkiye ve Suudi Arabistan ile imzaladığı savunma anlaşması nedeniyle tebrik etti.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Cuma günü Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalanmıştı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile Pakistanlı mevkidaşı Ishaq Dar'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması hakkında gece geç saatlerde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi. Kuveyt'in en üst düzey diplomatının telefon görüşmesi sırasında Pakistanlı mevkidaşını tebrik ettiği belirtilen açıklamada, iki tarafın işgal altındaki Doğu Kudüs de dahil olmak üzere bölgesel durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Pakistan-Kuveyt ilişkileri ile karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular hakkında görüş alışverişinde bulunan es-Sabah ve Dar, es-Sabah'ın Pakistan'a yaptığı son ziyaretin takibi ve kilit sektörlerdeki işbirliği ve yatırımların daha da geliştirilmesinin yolları da görüştü.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Mekke'de Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı. Anlaşma, üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı bir saldırıyı tüm ülkelere yönelik bir saldırı olarak kabul ediyor ve kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi ve savunma işbirliğini genişletmeyi amaçlıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuveyt'ten Pakistan'a Savunma Anlaşması Tebriği - Son Dakika

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