Kuzey Kore’de Savaş Gemisi Kazası

Kuzey Kore yönetimi, ülke lideri Kim Jong-un'un da katıldığı bir savaş gemisini denize indirme töreninde yaşanan kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı. İngiltere Merkezli Açık Kaynak Merkezi'nin yayınladığı uydu fotoğrafı ise kısmen yan yatan geminin üzerinin brandalarla örtülerek hasarın gizlenmeye çalışıldığını ortaya koydu.

Kuzey Kore'de üretilen bir savaş gemisinin törenle denize indirildiği sırada yan yatarak karaya oturması ülke lideri Kim Jong-un'u kızdırdı. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre Chongjin Tersanesi'nde Kim'in gözlerinin önünde meydana gelen kaza ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Savcılık ve uzmanlardan oluşan bir ekip liderliğinde yapılan incelemede, savaş gemisinin taban yüzeyinde delik olmadığı, geminin sancak tarafından zarar gördüğü ve kıç bölümünden belirli miktarda deniz suyu aldığı tespit edildi. Gemiye dolan suyu boşaltmanın ve geminin dengesini sağlamanın 2 ila 3 gün, sancak tarafında oluşan fiziksel zararı onarmanın ise 10 gün süreceği aktarıldı.

"Sorumlular hesap verecek"

Savaş gemisinde oluşan zararın "ciddi olmadığı" iddia edilen açıklamada, "Kore İşçi Partisi Merkez Askeri Komisyonu, soruşturma grubuna asla gerçekleşmemesi gereken ve hoş görülmeyecek bu kazanın nedenini ve sorumlularını araştırma ve ortaya çıkarma talimatı verdi. Savaş gemisinin durumunun iyi olması, kazanın affedilemez bir suç olduğu gerçeğini değiştirmez. Sorumlular hesap vermekten asla kaçamaz" ifadeleri kullanıldı. Kazadan sorumlu olan kişiler hakkında soruşturma prosedürlerinin yürürlüğe konduğu ve Chongjin Tersanesi Müdürü Hong Kil Ho'nun 22 Mayıs'ta kolluk kuvvetlerine ifade vermeye çağrıldığı kaydedildi.

Gemideki hasarın gizlenmeye çalışıldığı ortaya çıktı

İngiltere merkezli Açık Kaynak Merkezi (Open Source Center) ise kazaya karışan savaş gemisinin uydudan çekilen fotoğrafını yayınladı. Fotoğraf, Chongjin Tersanesi'nde kısmen yan yattığı görülen geminin üzerinin brandalarla örtülerek hasarın gizlenmeye çalışıldığını ortaya koydu.

Yeni savaş gemisi Kim'in gözlerinin önünde karaya oturmuştu

Kuzey Kore'de üretilen 500 tonluk bir savaş gemisinin denize indirilmesi için ülke lideri Kim Jong-un'un katılımıyla Chongjin Tersanesi'nde tören düzenlenmişti. Geminin üzerinde bulunduğu kızaktan hatalı şekilde kayarak yan yattığı ve karaya oturduğu açıklanmıştı. Kaza nedeniyle yetkilileri suçlayan Kim, olayı "ciddi bir kaza" ve "tolere edilemeyecek bir suç eylemi" olarak nitelemişti. - PYONGYANG