Kuzey Kore'de Sel Felaketinden Etkilenen 13 Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore'de Sel Felaketinden Etkilenen 13 Bin Kişi Tahliye Edildi

Kuzey Kore\'de Sel Felaketinden Etkilenen 13 Bin Kişi Tahliye Edildi

Kuzey Kore'de geçtiğimiz ay yaşanan sel felaketinden etkilenen yaklaşık 13 bin kişi başkent Pyongyang'a tahliye edilerek devlet lojmanlarına yerleştirildi. Ülke lideri Kim Jong-un, felaketten etkilenen bölgeleri dönüştüreceklerini belirtti.

16.08.2024 09:37
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Kuzey Kore'de geçtiğimiz ay yaşanan sel felaketinden etkilenen yaklaşık 13 bin kişi başkent Pyongyang'a tahliye edilerek devlet lojmanlarına yerleştirildi. Afetzedeler için düzenlenen karşılama töreninde konuşan ülke lideri Kim Jong-un yaraları saracaklarını belirterek, "Felaketten etkilenen bölgeleri dönüştüreceğiz. Bunu gerçekleştirebilecek güçteyiz" dedi.

Kuzey Kore geçtiğimiz ay yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kuzey Pyongan, Jagang ve Ryanggang eyaletlerinde bulunan binlerce afetzede, başkent Pyongyang'a getirildi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre aralarında kadın, çocuk, yaşlı, hasta, engelli ve gazilerin bulunduğu yaklaşık 13 bin kişi dün trenlerle Pyongyang'a getirilerek devlet lojmanlarına yerleştirildi. Düzenlenen karşılama töreninde konuşan ülke lideri Kim Jong-un, afetzedelerin konforu için gerekli her türlü hizmetin devlet tarafından sağlanacağını belirterek yaşanan acıların ülke halkını daha da birleştirdiğini vurguladı. Sel felaketinin yaralarını saracaklarının altını çizen Kim, "Felaketten etkilenen bölgeleri dönüştüreceğiz. Bu bizim idealimiz ve bunu gerçekleştirebilecek güçteyiz" ifadelerini kullandı. Kim, "Ülkemizin değerli parçaları olan köylerinizi, iş yerlerinizi ve okullarınızı eskisinden daha güzel şekilde yenileyeceğiz. Sel ve heyelanların tahrip ettiği yerler, yakında tanınmayacak kadar zenginleşecek" şeklinde konuştu. Kuzey Kore halkının gösterdiği güvene layık olmak için her türlü zorluğa göğüs germeye hazır olduklarını söyleyen Kim, "Yüce halkımızın iyiliği için özveriyle çalışacağımızı ve onlara sadakatle hizmet edeceğimizi bir kez daha yineliyorum" dedi.

Törenin ardından afetzedelerin yerleştirildiği lojmanları ziyaret eden Kim, çocuklarla birlikte yemek yedi.

Sel felaketi büyük maddi zarara neden olmuştu

Kuzey Kore, 27 Temmuz itibarıyla ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlara teslim olmuştu. Sel baskınları nedeniyle bulundukları bölgelerde mahsur kalan yaklaşık 5 bin kişi ordunun helikopter destekli operasyonu ile kurtarılmıştı. Felakette can kaybı yaşanmadığını açıklayan Kuzey Kore yönetimi, 4 bin 100 konut ile 3 bin hektar tarım arazisinin sular altında kaldığını duyurmuştu. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuzey Kore'de Sel Felaketinden Etkilenen 13 Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

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